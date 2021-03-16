الرياض: 31 مليوناً غرامات بحق مؤسسات صحية خاصة مخالفة





أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من خلال لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، 1191 قراراً بحق المؤسسات الصحية المخالفة بالمنطقة خلال العام الماضي 2020، ووصلت القيمة الإجمالية للغرامات المالية التي تم توقيعها على المنشآت المخالفة 31.442.020 ريالا.





وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني أن الغرامات بحق المؤسسات الصحية المخالفة تمثل إحدى الآليات النظامية في التصدي للمخالفات في القطاع الصحي، حسب نظام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، التي تتضمن إجراءات حاسمة تصل إلى حد سحب الترخيص، أو إغلاق المنشأة لحين إزالة المخالفة وفق ما يقتضيه النظام.





وأضاف أن المخالفات التي تم التصدي لها تشمل عمل الكوادر الطبية قبل الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في التخلص من النفايات الطبية، أو سوء التعقيم ونقص التجهيزات، إضافة إلى عدم التقيد بالشروط والمعايير العلمية عند إجراء فحص العمالة الوافدة، أو القيام بذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة.





وأشار إلى أن لجنة مخالفات المؤسسات الصحية أغلقت خلال العام الماضي 6 منشآت لمدة لا تتجاوز 60 يوما، وطبقت الإغلاق التحفظي على 122 منشأة، والإغلاق مع الغرامة بحق 13 منشأة، والإغلاق مع الحرمان من الترخيص بحق منشأتين، وسحب الترخيص بحق 3 منشآت، وإلغاء موافقة أولية واحدة، وإغلاق 9 أقسام، مؤكداً وجود مؤشرات دالة على فعالية الإجراءات الخاصة بالرقابة والمتابعة.





ولفت الدكتور الشهراني إلى الدور الفاعل للمواطنين في التصدي للمخالفات بالقطاع الصحي، من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو قصور في مستوى الخدمة أثناء مراجعة المؤسسات الصحية، إضافة للمتابعة والجولات التفقدية لإدارة الالتزام، مشدداً على وجود إدارة متخصصة بصحة الرياض للتعامل مع بلاغات المواطنين وشكاواهم، حسب نوع الشكوى، وما يقترن بها من مخالفة حيث يتم التحقيق في كل البلاغات التي تصل على [email protected] ، وتوقيع العقوبة المقررة نظامياً، بحق المؤسسة المخالفة والإعلان عن ذلك بكل شفافية ووضوح.



