استشاري: التدخين يزيد من الأعراض الذكورية المتواجدة في متلازمة تكيس المبايض (فيديو)

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد، إن ممارسة الرياضة والتعرض للشمس، وعدم التعرض للضغط قد يؤدي للحمل بشكل مباشر بعد الزواج، رغم الإصابة بتكيس المبايض، أما تناول الوجبات السريعة وزيادة الوزن مع الإصابة بتكيس المبايض، فهذا قد يؤخر الحمل، ويؤدي إلى الإصابة بحب الشباب بصورة كبيرة.



وتابع "عباسي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن التدخين يزيد من الأعراض الذكورية المتواجدة في متلازمة تكيس المبايض، لذلك على أي سيدة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض وقف التدخين، لأن الدورة ستكون غير منتظمة بصورة كبيرة جدًا.



وتابع أن السيدة المصابة بتكيس المبايض عكس ما يعتقد البعض لديها نسبة إخصاب كبيرة جدًا، وقد تنقطع الدورة لديها في فترة الخمسينات، ولكن البويضات لا تصل إلى حجمها الطبيعي، ومع تلقي العلاج اللازم تحمل السيدات في هذه الحالة بصورة طبيعية، وإذا فشل هذا الأمر فيتم تجهيز الحقن المجهري.



وأشار إلى أن التغذية العلاجية مهمة جدًا للسيدة المصابة بتكيس المبايض، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لإعداد نظام صحي يعتمد على البروتينات، وتقليل تناول النشويات، لإجبار الجسم على استخدم الدهون للطاقة، وهذا النظام يخفض من هرمون الأنسولين، وهذا يزيد من نسبة تحسن المبايض.