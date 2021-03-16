Advertisements

استشاري: التدخين يزيد من الأعراض الذكورية المتواجدة في متلازمة تكيس المبايض (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد، إن ممارسة الرياضة والتعرض للشمس، وعدم التعرض للضغط قد يؤدي للحمل بشكل مباشر بعد الزواج، رغم الإصابة بتكيس المبايض، أما تناول الوجبات السريعة وزيادة الوزن مع الإصابة بتكيس المبايض، فهذا قد يؤخر الحمل، ويؤدي إلى الإصابة بحب الشباب بصورة كبيرة.

وتابع "عباسي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن التدخين يزيد من الأعراض الذكورية المتواجدة في متلازمة تكيس المبايض، لذلك على أي سيدة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض وقف التدخين، لأن الدورة ستكون غير منتظمة بصورة كبيرة جدًا.

وتابع أن السيدة المصابة بتكيس المبايض عكس ما يعتقد البعض لديها نسبة إخصاب كبيرة جدًا، وقد تنقطع الدورة لديها في فترة الخمسينات، ولكن البويضات لا تصل إلى حجمها الطبيعي، ومع تلقي العلاج اللازم تحمل السيدات في هذه الحالة بصورة طبيعية، وإذا فشل هذا الأمر فيتم تجهيز الحقن المجهري.

وأشار إلى أن التغذية العلاجية مهمة جدًا للسيدة المصابة بتكيس المبايض، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لإعداد نظام صحي يعتمد على البروتينات، وتقليل تناول النشويات، لإجبار الجسم على استخدم الدهون للطاقة، وهذا النظام يخفض من هرمون الأنسولين، وهذا يزيد من نسبة تحسن المبايض.

أخبار تهمك

الأهلي يتخلص من 3 عُقد ويحقق رقمًا خاصًا بعد فوزه على فيتا كلوب

منذ 40 دقيقة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف في مباراة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

07:19 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

06:34 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

04:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار