Advertisements

التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ يتبع لميليشيا الحوثي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال التحالف العربي بقيادة السعودية يوم الثلاثاء، إن قواته دمرت زورقا مفخخا يتبع للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف شمال الغربي مدينة الحديدة.


وأضاف التحالف في بيان أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

 

وأفاد بأن جماعة "أنصار الله" الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط في السعودية، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

 

والاثنين، قال إنه دمر موقعا محصنا للصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها في صعدة اليمنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي زورق السعودية التحالف العربي

أخبار تهمك

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف في مباراة فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخلص من 3 عُقد ويحقق رقمًا خاصًا بعد فوزه على فيتا كلوب

منذ 39 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يستهدف مناطق الميليشيات الحوثية شمال الحديدة في اليمن

متحدث التحالف العربي يكشف تفاصيل عملية "الحديدة" ضد ميليشيا الحوثي

عاجل.. التحالف العربي يستهدف 5 زوارق مفخخة لميليشيا الحوثي في الحديدة

التحالف العربي: التعامل مع قارب حوثي مفخخ استهدف سفينة تجارية

التحالف العربي ينفذ عملية نوعية شمالي محافظة الحديدة

التحالف العربي في اليمن يدمر زورق مفخخ في الحديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

07:19 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

06:34 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

04:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار