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رحلات جديدة لمبادرة حياة كريمة في محافظات مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:00 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
أحمد القاسم
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تستمر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في دعم القرى بمختلف محافظات مصر، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام الكامل بقرى مصر.

والمبادرة تسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، حسبما أعلن الدكنور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وهناك أكثر من 4500 قرية و189 مركزا في مصر سوف يستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" خلال السنوات القادمة، حسب ما أعلن عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز ما قدمته مبادرة حياة كريمة خلال الفترة الماضية:

- الانتهاء من إقامة 11 تجمعًا تنمويًا جاهزة المرافق والخدمات بوسط سيناء.

-  يجرى تأهيل 17 ألف منزل، بالمدن المدرجة بالمشروع القومى للتنمية الريف المصرى بمحافظة قنا.

- تم دراسة تطوير شبكة الكهرباء لعدد 6 مراكز بمحافظة البحيرة وهم مراكز  دمنهور وكفر الدوار وأبو المطامير وأبو حمص وحوش عيسى ووادى النطرون.

- العمل على تطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا هى أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، العدوة، مغاغة بإجمالى 192 قرية، وأعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها: "مياه الشرب- الصرف الصحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات- تأهيل المنازل للأسر أكثر احتياجا".

- أطلقت وزارة الصحة ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتستمر على مدار يومين، وتقوم القوافل بالكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات جنوب سيناء - أسيوط - الجيزة.

- ساهمت في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بسرعة استخراج البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، حيث تم استخراج 9025 بطاقة حتى الآن في محافظة الإسكندرية.  

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حياة كريمة بوابة الفجر الفجر

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