Advertisements

السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية في قنا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بشارع محكمة الأسرة بمنطقة المساكن.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بشارع محكمة الأسرة بمنطقة المساكن، بالدور الرابع، وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أخبار تهمك

الأهلي يتخلص من 3 عُقد ويحقق رقمًا خاصًا بعد فوزه على فيتا كلوب

منذ 40 دقيقة

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف في مباراة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

07:19 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

06:34 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

04:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار