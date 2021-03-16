السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية في قنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بشارع محكمة الأسرة بمنطقة المساكن، بالدور الرابع، وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بشارع محكمة الأسرة بمنطقة المساكن.