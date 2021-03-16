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أسامة ابراهيم لـ "الفجر الرياضي" : الدور الثاني بالدوري سيكون صعبًا.. والفوارق بين فرق الدوري ليست كبيرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
سارة منتصر
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أكد أسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، أن التوفيق كان في صالح الاتحاد السكندري أمام فريقه، مضيفا إلى أن الدور الثاني من الدوري سيكون أصعب من الدور الأول ومن الممكن أن تنقلب النتائج التي تظهر حاليا في الدور الأول.

وقال إبراهيم في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" :"البنك الأهلي ينقصه التوفيق فقط، ويمكن العائق الوحيد في مباراة الإتحاد هو كثرة الغيابات والإصابات، ولكن معانا جهاز جديد بنتأقلم معاه ولسه قدامنا وقت نعوض فيه". 

وواصل :" كل الفرق في الدوري المصري بتقدم مستوى رائع، أبرزهم غزل المحلة والمقاصة والزمالك والأهلي، والفوارق بين الفرق واللعيبة بسيطة ". 

حقق الإتحاد السكندرى فوزا هاما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

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