أسامة ابراهيم لـ "الفجر الرياضي" : الدور الثاني بالدوري سيكون صعبًا.. والفوارق بين فرق الدوري ليست كبيرة





أكد أسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، أن التوفيق كان في صالح الاتحاد السكندري أمام فريقه، مضيفا إلى أن الدور الثاني من الدوري سيكون أصعب من الدور الأول ومن الممكن أن تنقلب النتائج التي تظهر حاليا في الدور الأول.





وقال إبراهيم في تصريحات لـ " الفجر الرياضي " :"البنك الأهلي ينقصه التوفيق فقط، ويمكن العائق الوحيد في مباراة الإتحاد هو كثرة الغيابات والإصابات، ولكن معانا جهاز جديد بنتأقلم معاه ولسه قدامنا وقت نعوض فيه".





وواصل :" كل الفرق في الدوري المصري بتقدم مستوى رائع، أبرزهم غزل المحلة والمقاصة والزمالك والأهلي، والفوارق بين الفرق واللعيبة بسيطة ".



