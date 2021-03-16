عاجل - تشكيل الترجي ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا





وجاءت تشكيل الترجي على النحو التالي :-





حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: حمدي النقاز – عبدالقادر بدران – محمد علي يعقوبي – الياس الشتي.

خط الوسط: كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبدالرؤف بن غيث.

خط الهجوم: حمدو الهوني - طوجي - خالد عبدالباسط.



أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه الزمالك المصري بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.