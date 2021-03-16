هازارد يواصل "مسلسل الظلام" مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني قد يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل للتخلص من لعنة الإصابات.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن اطباء ريال مدريد نصحوا هازارد بالخضوع لعملية جراحية من أجل إزالة الشريحة التي في كاحله الأيسر.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه الشريحة قد تكون سبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها هازارد، حيث أن النجم البلجيكي البالغ من العمر 30 عاماً كان يلعب وهو يشعر بآلام وإنزعاجات على مدار العام.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد قد يغيب لمدة شهرين على الأقل في حال خضوعه للعملية الجراحية وبالتالي فإن موسمه مع الملكي انتهى عملياً.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد كان قد أعلن إصابة هازارد مرة أخرى على الرغم من عودته للتو من الإصابة وشارك لمدة 15 دقيقة أمام إلتشي ومن المتوقع غيابه لعدة أسابيع.



