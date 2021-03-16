Advertisements

هازارد يواصل "مسلسل الظلام" مع ريال مدريد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني قد يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل للتخلص من لعنة الإصابات.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن اطباء ريال مدريد نصحوا هازارد بالخضوع لعملية جراحية من أجل إزالة الشريحة التي في كاحله الأيسر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه الشريحة قد تكون سبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها هازارد، حيث أن النجم البلجيكي البالغ من العمر 30 عاماً كان يلعب وهو يشعر بآلام وإنزعاجات على مدار العام.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد قد يغيب لمدة شهرين على الأقل في حال خضوعه للعملية الجراحية وبالتالي فإن موسمه مع الملكي انتهى عملياً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد كان قد أعلن إصابة هازارد مرة أخرى على الرغم من عودته للتو من الإصابة وشارك لمدة 15 دقيقة أمام إلتشي ومن المتوقع غيابه لعدة أسابيع.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تشكيل الترجي ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف في مباراة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

07:19 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

06:34 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

04:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار