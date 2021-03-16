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لافروف يبحث تسوية الأزمة السورية مع المقداد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد تسوية الأزمة في سوريا والتحضير لدورة اللجنة الدستورية السورية.

 

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين "بحثا الوضع في سوريا وحولها مع التركيز على تفعيل التسوية السياسية عبر الحوار الوطني وبدون أي تدخل خارجي".

 

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "التحضير للدورة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف، حيث أكد الجانب الروسي على ضرورة العمل الحثيث لتنسيق الإصلاح الدستوري".

 

وأكدت روسيا تمسكها بالعمل المشترك مع تركيا وإيران ضمن "صيغة أستانا" بهدف تحقيق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك ضمان سيادة وسلامة أراضي واستقلال الجمهورية العربية السورية.

 

وجرى التأكيد على "مواصلة محاربة التشكيلات الإرهابية بحزم، وكذلك التصدي لمحاولات القوى الخارجية لتشجيع التوجهات الانفصالية على الأراضي السورية".

 

وأطلع لافروف المقداد على نتائج جولته الأخيرة في الإمارات والسعودية وقطر، مشيرا إلى "تعزز الميول المبدئية في العالم العربي لاستعادة مشاركة سوريا في عمل جامعة الدول العربية".

 

كما بحث الوزيران ملفات التعاون الثنائي بين روسيا وسوريا.

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