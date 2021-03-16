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أحمد موسى عن الموجة الثالثة المحتملة لكورونا: "قلقان من اللي بيحصل" (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن إيطاليا تشهد ارتفاع كبير في إصابات كورونا وهناك إغلاق تام للمحلات والمطاعم بسبب الفيروس، مشيرا إلى أن التجربة علمتنا أن ما يحدث في إيطاليا يظهر في مصر بعد شهر.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الالتزام غاب عن المصريين فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، معلقا: "اللي بيحصل قلقني".

وتابع أن الأماكن العامة والمواصلات تشهد حالة من الاستهتار وعدم الالتزام مع تحذيرات من موجة ثالثة متوقعة في رمضان المقبل، مناشدا المواطنين بالعودة للالتزام بعدم إقامة تجمعات في رمضان والالتزام بالإجراءات وارتداء الكمامة.

وأضاف أن عدد من قام بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا عدد قليل جدا لا يتناسب مع التوقعات، مؤكدا أنه تلقى رسائل من مقربين منه عن وجود إصابات كبيرة في المحيط الشخصي له.

وأكد أنه لا يتمنى أن يصل إلى اليوم الذي يطالب فيه الحكومة بتشديد الإجراءات أو فرض إجراءات جديدة، معقبا: "مش عايزين حظر تجول ليلي بسبب كورونا.. ربنا كارمنا ولم نتعرض لما تعرضت له الدول الكبرى".

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