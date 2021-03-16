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هولندا توافق على حضور 5آلاف مشجع أمام لاتفيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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قررت السلطات الهولندية السماح لحوالي خمسة آلاف مشجع بحضور مباراة المنتخب الأول أمام لاتفيا في أمستردام يوم 27 مارس الجاري، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتسعى السلطات الهولندية لاختبار مدى قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى وسط جائحة كورونا.

وأوضح اتحاد الكرة الهولندي أن الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، وتطبيق الهواتف الذكية، سيتم تقييمها على هامش المباراة.

وأشار بيان اتحاد الكرة الهولندي إلى أنه سيتم تقسيم المشجعين في فقاعات بحثية، حيث سيتم فحص الغبار الناتج عن عملية التنفس والهتافات التشجيعية والسعال والعطس.

وأضاف البيان "النتائج المستخلصة قد تساعد في تسريع إجراءات السماح بحضور السعة الكاملة من الجماهير في الملاعب خلال المرحلة الأخيرة من موسم 2020-2021 وخلال كأس أمم أوروبا".

وتشارك أمستردام مع 11 مدينة أخرى في استضافة كأس أمم أوروبا التي جرى تأجيلها من الصيف الماضي للصيف المقبل، بسبب الجائحة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى السماح بحضور الجماهير خلال البطولة القارية.

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