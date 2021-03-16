بعثة الأهلي تصل مطار ندجيلي استعدادا للعودة إلى القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار ندجيلي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، لبدء رحلة العودة إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة، عقب الفوز الذي حققه الأهلي عصر اليوم على حساب فيتا كلوب في ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد انتهاء المباراة مباشرة غادرت بعثة الأهلي ملعب الشهداء إلى مطار ندجيلي في طريق عودتها إلى القاهرة.