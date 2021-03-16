مستشار الرئيس يعلن آخر تطورات الوضع الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر انتهت من الموجة الأولى من فيروس كورونا، وانتهت ايضًا من الموجة الثانية، وما نشهده الآن هو تذبذب في أعداد الإصابات ما بين الارتفاع والانخفاض بنسب بسيطة.



وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"،مساء الثلاثاء، أن احتمالية الدخول للموجة الثالثة أمر ممكن، وهناك ضرورة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لعدم الدخول إلى الموجة الجديدة، لان هذه هي الوسيلة المضمونة للوقاية من الفيروس.



ولفت إلى أن أعداد الإصابات التي تعلن من قبل وزارة الصحة، هي الأعداد التي رصدت من قبل الوزارة، مشيرًا إلى ان هناك الكثير من الحالات المصابة بكورونا تعالج في المنازل، وفي حال تدهور الحالات تذهب إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

