مستشار الرئيس للصحة: كل لقاحات كورونا ما زالت في مرحلة التجارب (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن كل لقاحات كورنا ما زالت في مرحلة التجارب، ولم تسجل بصورة نهائية، معقبًا: "جميع لقاحات كورونا الموجودة في العالم حصلت على ترخيص طوارئ".



وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن جميع الشركات المنتجة للقاح كورونا تشترط للحصول على اللقاح التوقيع على عدم مسؤولية الشركة عن حدوث أي أثار جانبية، مشيرًا إلى أن هناك الملايين حول العالم حصلوا على لقاحات كورونا، ولكن مع اتلجارب قد تظهر بعض الاعراض الجانبية.



ولفت إلى أن ألمانيا أعلنت عن تعليق الحصول على اللقاحات، نظرًا لتأثيرها على الصفائح الدموية التي تؤثر على عملية تخصر الدم.

