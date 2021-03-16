باحثة مصرية تطور مادة جديدة قابلة للتحلل العضوي بديلًا للبلاستيك (فيديو)





طورت باحثة مصرية مادة جديدة قابلة للتحلل العضوي لاستخدامها بدلا من البلاستيك الضار بالبيئة.وأوضح تقرير قناة الغد، أن "رانيا القلا" تصنع المادة الجديدة من قشور البيض والمكسرات، وطورتها في إطار بحثها للحصول على درجة الماجستير من الجامعة الألمانية بالقاهرة.وتطلب رانيا دائما من أفراد أسرتها عدم التخلص من قشر البيض الذي تحتاج إليه بشدة.