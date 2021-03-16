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سيرين عبدالنور تؤكد: لبنان ليس بخير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجهت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ رسالة مؤثرة لحال بلدها لبنان مؤكدة على أنه ليس بخير، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر إن كلمة كيف حالك باتت ثقيلة عليها.

وعلقت: ‏وكأن كلمة كيفك صارت ثقيلة
وكأن الجواب صار اثقل ؟
كيفني ؟ تعبانة موجوعة حزينة ضايعة خايفة غاضبة الدمعة بعيني وكتير قصص وكتير مشاعر ... بس ببتسم وبرد الحمدالله الله يخلصنا، لبنان ليس بخير.

يُذكر أن سيرين كانت شاركت أخيراً، في لجنة تحكيم برنامج "The Masked Singer"، الى جانب الممثل السوري قصي خولي، الممثل المصري حسن الرداد والممثل السعودي مهند الحمدي.

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