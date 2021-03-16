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بالتزامن مع يوم المرأة المصرية .. 47 شهيدة من الأطباء ضحوا بحياتهم في جائحة كورونا
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:17 م
منى صموئيل
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بالتزامن مع يوم المرأة المصرية نشرت نقابة الأطباء قائمة تضم 47 طبيبات شهيدات توفوا اثناء تأديتهم واجبهم الوطني خلال جائحة فيروس كورونا، وجاءت القائمة كالآتي:
1 - نيرمين جلال استشاري امراض النساء والتوليد بالقاهرة
2-نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ ممارس عام
3- وسام سيد ديب سيد، أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم
4- سلوى فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفي المطرية بالدقهلية
5- هبة ماضي أخصائية النساء والتوليد بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح
6-دينا قطب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام.
7-وجنات توفيق استشاري القلب بمستشفى المنصورة التخصصي
8-د ناديه فهمي الحضري استشاري أمراض الباطنة في مستشفى مبرة العصافره مكان الوفاة مستشفى طوسون للعزل
9-مي عمرو محمد استشاري قلب (حر)
10- ليلي السيد زيادة أستاذ أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية
11-جميلة زكى محمد السعدني استشاري النسا والتوليد بمستشفى المنشاوي العام
12-عزة محمد محمود غنيم استشاري أمراض النساء والتوليد
13- رغدة الدخاخني استشاري امراض النساء والتوليد
14- أميرة ذكي عطية أخصائية جلدية بمستشفى السنطة المركزي
15- سمية سعد زغلول استاذ هستولوجي علم الانسجة بطب قصر العيني
16- سحر ناصف أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني
17- آمال شحاتة أستاذ الكمياء الحيوية بطب الزقازيق
18-د مني محمود حمزة اخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بالإسكندرية
19-مها محمد طلبه محمد أخصائي أمراض النساء والتوليد بالعجمي بالإسكندرية
20-شجرة الدر سعد نصار استشاري العيون بمستشفى الرمد بالإسكندرية
21- شيماء احمد محمد.. مقيم اشعة تشخيصية بطب اسيوط
22- سمر محمد عبد الهادي اخصائية اشعة بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية
23- فاديه السيد الشافعي أخصائي نساء وتوليد ومدير استقبال مستشفى الجمهورية
24-ياسمين زين العابدين استشاري ورئيس قسم الجلدية بمستشفى كفر شكر
25- هناء السيد نوفل استاذ متفرغ كلينيكال باثولوجي جامعة طنطا
26- ريهام محمد فكري والتي توفيت في عناية عزل مستشفى صيدناوي
27- ناهد البرعي المدير السابق لإدارة السادات الصحية بالمنوفية
28- كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء والتوليد
29- هالة اباظة استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس
30-منى على عبد الواحد مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس
31- عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام
32- منال السيد حسب الله، طبيبة أسرة ونائب مدير وحدة شمال المتراس س لصحة الاسرة بالإسكندرية
33-ماجدة محمد حمدي، استشاري باطنة بالجيزة
34- مرفت خيري استشاري رمد بأسيوط
35- ليلي احمد عبده الاستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا كلية طب جامعة الاسكندري
36- ابتسام ادوارد غبريال يوسف استشاري التحاليل بالمعامل المركزية
37- سمية علي عبد الهادي فتح الله
38- إيمان الحديدي أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب عين شمس
39- هدى حافظ استشاري التخدير بمعهد القلب القومي
40- آيات محمد سعد الدين ربيع أخصائي اطفال بالتامين الصحي مستشفى بني مزار المنيا
41- فتحية فتحي الديب استشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى الحامول سابقًا
42- داليا محمد عوالي أخصائية النساء والتوليد بكفر الشيخ
43 - اميره منير، استاذ الرمد طب عين شمس
44-ايمان ابراهيم، الواسطي بنى سويف
45-عصمت عبد الخالق ميرغني اخصائية نساء وتوليد
46- إيمان احمد عبد الرحمن ممارس عام
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