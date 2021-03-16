بالتزامن مع يوم المرأة المصرية .. 47 شهيدة من الأطباء ضحوا بحياتهم في جائحة كورونا





بالتزامن مع يوم المرأة المصرية نشرت نقابة الأطباء قائمة تضم 47 طبيبات شهيدات توفوا اثناء تأديتهم واجبهم الوطني خلال جائحة فيروس كورونا، وجاءت القائمة كالآتي:



1 - نيرمين جلال استشاري امراض النساء والتوليد بالقاهرة

2-نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ ممارس عام

3- وسام سيد ديب سيد، أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم

4- سلوى فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفي المطرية بالدقهلية

5- هبة ماضي أخصائية النساء والتوليد بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح

6-دينا قطب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام.

7-وجنات توفيق استشاري القلب بمستشفى المنصورة التخصصي

8-د ناديه فهمي الحضري استشاري أمراض الباطنة في مستشفى مبرة العصافره مكان الوفاة مستشفى طوسون للعزل

9-مي عمرو محمد استشاري قلب (حر)

10- ليلي السيد زيادة أستاذ أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية

11-جميلة زكى محمد السعدني استشاري النسا والتوليد بمستشفى المنشاوي العام

12-عزة محمد محمود غنيم استشاري أمراض النساء والتوليد

13- رغدة الدخاخني استشاري امراض النساء والتوليد

14- أميرة ذكي عطية أخصائية جلدية بمستشفى السنطة المركزي

15- سمية سعد زغلول استاذ هستولوجي علم الانسجة بطب قصر العيني

16- سحر ناصف أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني

17- آمال شحاتة أستاذ الكمياء الحيوية بطب الزقازيق

18-د مني محمود حمزة اخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بالإسكندرية

19-مها محمد طلبه محمد أخصائي أمراض النساء والتوليد بالعجمي بالإسكندرية

20-شجرة الدر سعد نصار استشاري العيون بمستشفى الرمد بالإسكندرية

21- شيماء احمد محمد.. مقيم اشعة تشخيصية بطب اسيوط

22- سمر محمد عبد الهادي اخصائية اشعة بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية

23- فاديه السيد الشافعي أخصائي نساء وتوليد ومدير استقبال مستشفى الجمهورية

24-ياسمين زين العابدين استشاري ورئيس قسم الجلدية بمستشفى كفر شكر

25- هناء السيد نوفل استاذ متفرغ كلينيكال باثولوجي جامعة طنطا

26- ريهام محمد فكري والتي توفيت في عناية عزل مستشفى صيدناوي

27- ناهد البرعي المدير السابق لإدارة السادات الصحية بالمنوفية

28- كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء والتوليد

29- هالة اباظة استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس

30-منى على عبد الواحد مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس

31- عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام

32- منال السيد حسب الله، طبيبة أسرة ونائب مدير وحدة شمال المتراس س لصحة الاسرة بالإسكندرية

33-ماجدة محمد حمدي، استشاري باطنة بالجيزة

34- مرفت خيري استشاري رمد بأسيوط

35- ليلي احمد عبده الاستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا كلية طب جامعة الاسكندري

36- ابتسام ادوارد غبريال يوسف استشاري التحاليل بالمعامل المركزية

37- سمية علي عبد الهادي فتح الله

38- إيمان الحديدي أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب عين شمس

39- هدى حافظ استشاري التخدير بمعهد القلب القومي

40- آيات محمد سعد الدين ربيع أخصائي اطفال بالتامين الصحي مستشفى بني مزار المنيا

41- فتحية فتحي الديب استشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى الحامول سابقًا

42- داليا محمد عوالي أخصائية النساء والتوليد بكفر الشيخ

43 - اميره منير، استاذ الرمد طب عين شمس

44-ايمان ابراهيم، الواسطي بنى سويف

45-عصمت عبد الخالق ميرغني اخصائية نساء وتوليد

46- إيمان احمد عبد الرحمن ممارس عام

