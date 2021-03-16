مصايف الإسكندرية: التحفظ على 633 شيشة في حملات مفاجئة

شنت اليوم الثلاثاء الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، عدد من الحملات المفاجئة علي المقاهي والكافيهات بنطاق أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق ووسط، حيث تم خلالها التحفظ على عدد 633 شيشة، ليصل إجمالي الشيش التي تم مصادرتها من قبل الإدارة المركزية خلال الفترة الماضية إلى3ألاف و333 شيشة، وذلك على مستوي الأحياء. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحال المخالفة.



من الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شارك في عملية إعدام 2700 شيشة بمشتملاتها التي تم التحفظ عليهم أثناء الحملات التي شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة الماضية.



وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، ومستمرة في شن حملات متابعة تنفيذ تلك الإجراءات، محذرًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظًا علي سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خصصت خط ساخن للتواصل مع المواطنين وإستقبال الشكاوي ضد المنشآت التي تقدم الشيشة للرواد. حيث يتم تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى 01270746490 _ 01289252668. وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ٠ وتطبيق الادارة علي Google play وكذلك app store.

