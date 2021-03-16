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ضربوه حتى الموت.. ننشر صور الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر" على صور الشاب "خالد" ضحية الاعتداء عليه من جيرانه بقرية ناهيا بمركز كرداسة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا بمقتل شاب أثناء مشاجرته مع أحد الجيران بقرية ناهيا بمدينة بكرداسة، حيث انتقلت علي الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن شابا قتل علي يد جيرانه بعدة إصابات، ما يؤكد وجود شبهة جنائية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين عقب ارتكابهم الجريمة لاذوا بالفرار، خارج مدينة كرداسة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واستمرت تحريات المباحث حول الواقعة.
ضربوه حتى الموت.. ننشر صور الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة
ضربوه حتى الموت.. ننشر صور الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة
ضربوه حتى الموت.. ننشر صور الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة
ضربوه حتى الموت.. ننشر صور الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة
ضربوه حتى الموت.. ننشر صور الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة
ضربوه حتى الموت.. ننشر صور الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة

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