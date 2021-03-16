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ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن لابورتا يسعي للتعاقد مع جاك غريليش نجم أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم البلوجرانا.

وتسعي عدة فرق كبرى أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى التعاقد مع جريليش الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون إسترليني.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدلو ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم متخلفًا بفارق 4 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول.

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هالاند مبابي لابورتا برشلونة

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