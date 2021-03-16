بمناسبة يوم المرأة المصرية.. وزير التنمية يكرم نائب محافظ الإسكندرية

شهدت الدكتورة جاكلين عازر؛ نائب محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء الاحتفالية التي أقامتها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمناسبة يوم المرأة المصرية.



جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في القاهرة، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة والعمل المحلي بالمحافظات.





وأشارت نائب المحافظ إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات وهو خير إثبات على نجاحاتها وتفوقها وكفاحها، لافتة أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئوليتها الوطنية والإجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري، متمنية لكل سيدة وفتاة مصرية أن تحقق ذاتها وأن تكون فخرًا لوطنها.





وأكدت نائب المحافظ، أن الدولة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مدركة تماما للدور الفعال والقوي الذي تقوم به المرأة، للنهوض بوطنها، لافتة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة ومنحها كافة الصلاحيات لتقوم بالمهام الموكل إليها على أكمل وجه وذلك من منطلق ثقة الدولة الكاملة في إدراك المرأة المصرية ووعيها بما يجب أن تقوم به.





وخلال الاحتفال ؛ كرم اللواء محمود شعراوي، الدكتورة جاكلين عازر بصفتها إحدى القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي نحتفل به في 16 مارس الجاري، وذلك تواكبًا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس.



كما كرم وزير التنمية المحلية، المهندسة نهى أحمد السيد الفائزة الحاصلة علي جائزة "أفضل موظفة حكومية عربية" بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2019-2020، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية.

