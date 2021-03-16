Advertisements

بمناسبة يوم المرأة المصرية.. وزير التنمية يكرم نائب محافظ الإسكندرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
شهدت الدكتورة جاكلين عازر؛ نائب محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء الاحتفالية التي أقامتها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمناسبة يوم المرأة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في القاهرة، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة والعمل المحلي بالمحافظات.


وأشارت نائب المحافظ إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات وهو خير إثبات على نجاحاتها وتفوقها وكفاحها، لافتة أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئوليتها الوطنية والإجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري، متمنية لكل سيدة وفتاة مصرية أن تحقق ذاتها وأن تكون فخرًا لوطنها.


وأكدت نائب المحافظ، أن الدولة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مدركة تماما للدور الفعال والقوي الذي تقوم به المرأة، للنهوض بوطنها، لافتة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة ومنحها كافة الصلاحيات لتقوم بالمهام الموكل إليها على أكمل وجه وذلك من منطلق ثقة الدولة الكاملة في إدراك المرأة المصرية ووعيها بما يجب أن تقوم به.


وخلال الاحتفال ؛ كرم اللواء محمود شعراوي، الدكتورة جاكلين عازر بصفتها إحدى القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي نحتفل به في 16 مارس الجاري، وذلك تواكبًا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس.

كما كرم وزير التنمية المحلية، المهندسة نهى أحمد السيد الفائزة الحاصلة علي جائزة "أفضل موظفة حكومية عربية" بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2019-2020، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية.
بمناسبة يوم المرأة المصرية.. وزير التنمية يكرم نائب محافظ الإسكندرية
بمناسبة يوم المرأة المصرية.. وزير التنمية يكرم نائب محافظ الإسكندرية
بمناسبة يوم المرأة المصرية.. وزير التنمية يكرم نائب محافظ الإسكندرية
بمناسبة يوم المرأة المصرية.. وزير التنمية يكرم نائب محافظ الإسكندرية
بمناسبة يوم المرأة المصرية.. وزير التنمية يكرم نائب محافظ الإسكندرية
بمناسبة يوم المرأة المصرية.. وزير التنمية يكرم نائب محافظ الإسكندرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لكل الكم

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تشكيل الترجي ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف في مباراة فيتا كلوب

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

08:22 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

07:19 م

عاجل - تشكيل الترجي ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار