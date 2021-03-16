Advertisements

متحدث البترول يكشف موعد موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للبنزين والسولار (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر تستورد الآن جزء من البنزين والسولار لتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة.

وتابع "عبد العزيز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء العديد من المشروعات مثل مجمع انتاج البنزين في أسيوط، خلاف مجتمع لإنتاج السولار الذي بدأ مؤخرًا.

ولفت إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل من السولار والبنزين في عام 2023، معقبًا: " مش هنستورد بنزين ولا سولار تاني".


وأشار إلى أن مصر طرحت مناطق بكر للبحث عن الغاز والبترول في غرب المتوسط،وتقدمت العديد من الشركات العالمية الكبرى للعمل في هذ المنطقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول الغاز الطبيعي الاكتفاء الذاتى من الغاز الاكتفاء الذاتى من السولار والبنزين

أخبار تهمك

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 11 دقائق

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شروط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ أقل من ساعة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

منذ ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير البترول يتفقد أعمال الإنشاءات بمعمل أسيوط للتكرير

تفاصيل زيارة وزير البترول في أسيوط (صور)

"التعبئة والإحصاء": 1241 ألف طن معدل استهلاك السولار خلال مارس الماضي

شعبة الصناعات المغذية: تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي "مشروع قومي"

للإستفادة من فرق السعر.. تعرف علي تكلفة تحويل السيارة من البنزين لـ "الغاز الطبيعي"

تعرف على أسعار السولار والبنزين والغاز بعد إنخفاض أسعارهم عالميًا في شهر أبريل 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

08:22 م

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

08:40 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار