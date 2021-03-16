بعثة الأهلي تغادر الكونغو في رحلة العودة للقاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب





غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق مطار ندجيلي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في طريق العودة إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة، عقب الفوز الذي حققه الأهلي عصر اليوم على حساب فيتا كلوب في ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا.





وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وبعد انتهاء المباراة مباشرة غادرت بعثة الأهلي ملعب الشهداء إلى مطار ندجيلي في طريق عودتها إلى القاهرة حيث استقل البعثة الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي الأحمر.





ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٥ أيام على أن يعود الفريق لاستئناف مرانه يوم ٢٣ مارس الجاري.



