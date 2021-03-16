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بعثة الأهلي تغادر الكونغو في رحلة العودة للقاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:26 م
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق مطار ندجيلي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في طريق العودة إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة، عقب الفوز الذي حققه الأهلي عصر اليوم على حساب فيتا كلوب في ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا.
وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وبعد انتهاء المباراة مباشرة غادرت بعثة الأهلي ملعب الشهداء إلى مطار ندجيلي في طريق عودتها إلى القاهرة حيث استقل البعثة الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي الأحمر.
ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٥ أيام على أن يعود الفريق لاستئناف مرانه يوم ٢٣ مارس الجاري.
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