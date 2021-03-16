أزمة جديدة بين مسئولي الزمالك والأمن قبل مباراة الترجي

شهدت مقصورة الصحفيين بستاد القاهرة الدولي مشادة كلامية بين أحد أعضاء النادي المسموح له بالحضور، وأمن ستاد القاهرة وذلك قبل بداية مباراة الزمالك والترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاءت المشادة بسبب رغبة أحد الاعضاء في الحضور بمقصورة الصحفيين، فرفض أمن الملعب حضوره بالمقصورة وطلب منه الخروج.





ويبدء الزمالك بتشكيل يتضمن كلا من :





حراسة المرمي : محمود جنش





خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة





خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي





خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.





خط الهجوم : اسامة فيصل.





بينما يبدء الترجي التونسي اللقاء بتشكيل يتضمن كلا من :





‏تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك:









حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.





خط الدفاع: حمدي النقاز – عبدالقادر بدران – محمد علي يعقوبي – الياس الشتي.





خط الوسط: كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبدالرؤف بن غيث.





خط الهجوم: حمدو الهوني - طوجي - خالد عبدالباسط.





ويحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي التونسي برصيد ٧ نقاط.