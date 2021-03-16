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تعرف على شروط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
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رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كل محاولات ناديه لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول تجديد عقده.

وأبدى ساسي، تمسكه بتحقيق شروطه قبل التوقيع على عقوده الجديدة، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.

وطالب اللاعب إدارة ناديه بالحصول على مبلغ 2 مليون يورو و200 ألف، من أجل التجديد على أن يحصل على نصف عقده الجديد كمقدم تعاقد.

ويستعد الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لمواجهة الترجي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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