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متحدث البترول: هناك مشروع قومي للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك مشروع قومي للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتَا إلى أن مصر كانت توصل الغاز الطبيعي لـ600ألف وحدة في العام، ولكن خلال آخر 3 سنوات، يتم توصيل 1.2مليون وحدة في العام.

وتابع "عبد العزيز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن عدد الوحدات السكانية في مصر التي وصلت إليها الغاز الطبيعي منذ بداية توصيل الغاز الطبيعي كان يقدر بـ5.5 مليون وحدة، وفي آخر 7 سنوات تم توصيل الغاز لـ6.5 مليون وحدة، وهذا نتيجة وجود برنامج قومي لتوصيل الغاز يتابع من قبل الرئيس ووزير البترول.

ولفت إلى أن الوزارة قررت ان تقسط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط على 6 سنوات بقسط شهري يقدر بـ30 جنيه بدون أي فوائد، وهذا زاد من التوسع في توصيل الغاز.

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