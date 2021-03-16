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عاجل.. القوى الفلسطينية تتعهد باحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تعهدت القوى الفلسطينية، في اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني، بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لتنظيم انتخابات حرة نزيهة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما تعهدت القوى الفلسطينية باحترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية والالتزام بقراراتها، وكذلك احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي.

وتعهدت أيضًا بتجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية.

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