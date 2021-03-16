عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف نظيف سجله الفرنسي ميندي من تسديدة رائعة سكنت شباك الفريق الإيطالي.





وفيما يلي تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا :-





تيبو كورتوا - ميندي - راموس - فاران - ناتشو فالفيردي - كروس - مودريتش - فاسكيز - بنزيما - فينيسيوس جونيور

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه أتالانتا الإيطالي، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.