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"اتحاد المستثمرين" يفجر مفاجأة حول زيادة المرتبات بالقطاع الخاص (فيديو)
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:29 م
كساب أحمد
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عقب محرم فؤاد، رئيس اتحاد المستثمرين المصرين، على التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور بعد رفعه لـ2400 جنيه، قائلًا: " كل الناس هتلتزم بالحد الأدني الجديد للأجور، خلاف بعض المصانع الصغيرة المتعثرة".
وتابع "فؤاد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "القطاع الخاص هينفذ الحد الأدني ، وهنفرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان لدينا قطاع خاص قوي، لازم سيادة الرئيس يعرف أننا نقف في ظهره".
ولفت إلى أن اتحاد المستثمرين سيعلن عن تطبيق الحد الأدني خلال أسبوع ، معقبًا: "هنتحمل، وهنطبق الحد الأدني للاجور لـ2400 جنيه".
وتابع "فؤاد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "القطاع الخاص هينفذ الحد الأدني ، وهنفرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان لدينا قطاع خاص قوي، لازم سيادة الرئيس يعرف أننا نقف في ظهره".
ولفت إلى أن اتحاد المستثمرين سيعلن عن تطبيق الحد الأدني خلال أسبوع ، معقبًا: "هنتحمل، وهنطبق الحد الأدني للاجور لـ2400 جنيه".
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