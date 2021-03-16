"اتحاد المستثمرين" يفجر مفاجأة حول زيادة المرتبات بالقطاع الخاص (فيديو)















عقب محرم فؤاد، رئيس اتحاد المستثمرين المصرين، على التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور بعد رفعه لـ2400 جنيه، قائلًا: " كل الناس هتلتزم بالحد الأدني الجديد للأجور، خلاف بعض المصانع الصغيرة المتعثرة".وتابع "فؤاد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "القطاع الخاص هينفذ الحد الأدني ، وهنفرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان لدينا قطاع خاص قوي، لازم سيادة الرئيس يعرف أننا نقف في ظهره".ولفت إلى أن اتحاد المستثمرين سيعلن عن تطبيق الحد الأدني خلال أسبوع ، معقبًا: "هنتحمل، وهنطبق الحد الأدني للاجور لـ2400 جنيه".