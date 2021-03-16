الخارجية الأمريكية: ندعم الحكومة الليبية الجديدة وندعو القوى الأجنبية للخروج من أراضيها



قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الصين تمثل أكبر تحدي أمام الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل وأمام العالم، والولايات المتحدة يجب أن تلعب دور فعلي في جميع المؤسسات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية.



وأضاف "وربيرج"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أننا نعتبر الصين منافسة وأحيانا يكون هناك مصالح مشتركة بيننا، وأحيانا يتم التعامل معها كخصم على حسب المواضيع.



وتابع، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُدرك أن الصين تمثل بلد قوي ومهم ولا بد أن يكون لدينا علاقات قوية معها، ونريد أن يكون لدينا علاقات مع البلدان تبنى على المصالح المشتركة، ولكن الصين أحيانا تستغل الاستثمارات والتجارة كوسيلة ضغط على بعض البلدان خاصة النامية، مردفًا أننا لدينا صداقة وشركاء وحلفاء وعلاقات استراتيجية مع مصر ودول المنطقة، والعلاقات المصرية الأمريكية قوية جدًا، والالتفات لأسيا والصين لا يعني تخفيض العلاقات مع دول المنطقة.



وأكد، أن الولايات المتحدة ترحب بالخطوة الهامة بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، مشددًا على أن حل القضية الليبية كما أكد الرئيس السيسي كان لا بد أن يكون ليبي-ليبي، والولايات المتحدة تدعم الحكومة الليبية الجديدة، وتدعو جميع القوى الأجنبية والمرتزقة للانسحاب من الأراضي الليبية.



وتابع، أن بعض الهجمات على العراق وسوريا تم تمويلها من الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، والولايات المتحدة لها جيوش في سوريا والعراق لمكافحة الإرهاب وبدعوة من الحكومة العراقية، وسنقوم بالتنسيق والتشاور لدعم شركاءنا وحلفاءنا في المنطقة وتوفير الحماية لهم من هذه الهجمات.