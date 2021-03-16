طبيب بالمستشفى الملكي بلندن: "استرازينكا" آمن وفعال

قال الدكتور أحمد المشتت، الطبيب والجراح، بالمستشفى الملكي في لندن، إن لقاح استرازينكا آمن وفعال طبقًا للتجربة البريطانية التي حصل فيها على 11 مليون شخص على اللقاح ولم يثبت بينها أي إصابة خطيرة بأعراض جانبية.



وتابع خلال مداخلة من العاصمة البريطانية لندن، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك حروب على اللقاحات بين الدول المنتجة لها.



وأشار إلى أن نسبة حصول الجلطات عند الحاصلين على لقاح كورونا ضعيفة جدًا، كما أن منظمة الصحة العالمية أكدت عدم وجود علاقة بين حدوث الجلطات والحصول على لقاح أسترازينيكا.



واستطرد الدكتور أحمد المشتت، أن الدراسات أثبت احتواء شخص من كل 3 في بريطانيا على أجسام مضادة لفيروس كورونا وذلك بعد تطعيم 46% من عدد السكان.

واستكمل أنه سيكون هناك فتح تدريجي للمحلات وكافة الأنشطة في بريطانيا على أن يعاود الفتح الكامل مع شهر يونيو المقبل في الوقت الذي تلجأ باقي الدول الأوروبية إلى فرض الإغلاق من جديد.



ولفت الدكتور أحمد المشتت، الطبيب والجراح، بالمستشفى الملكي في لندن،إلى أن الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا أمس أقل من عدد الوفيات في أي دولة عربية.



ونوه إلى أن السلالات المتحورة من كورونا تتميز بسرعة الانتشار والتسبب في العديد من الإصابات، ولذا من الوارد أن يكون هناك جرعة ثالثة من اللقاح بسبب تحور الفيروس التاجي.



واختتم: لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي لا يزال ضروريًا حتى مع بدء التطعيم أو حتى الوصول إلى تطعيم 70 % من عدد السكان.

