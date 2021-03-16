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"تحريض صريح على القتل".. أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان الإرهابية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب ترجمة الفيديوهات التحريضية على القتل من قبل عناصر الجماعة الإرهابية على الهواء، إلى اللغات العالمية، وما أعقب تلك الدعوات من حدوث تفجيرات وعمليات إرهابية.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تحريض عناصر الجماعة الإرهابية الذين يدعون أنهم إعلاميين يجب أن يتم عرضها على الدول التي وقعت على بيان حقوق الإنسان في فنلندا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المواطن في أمريكا الذي يخرج للتعبير عن رأيه في الشارع، "ميلحقش يقول جملة ويضرب بالنار".

ولفت إلى أن وجدي غنيم الذي يحرض على القتل بشكل صريح ويدعي أنه شيخ وهو أبعد ما يكون عن هذا.

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