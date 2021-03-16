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ننفرد بنشر التقرير الطبي للشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تنفرد بوابة "الفجر" بنشر صورة التقرير الطبي المبدئي للشاب "خالد" ضحية الاعتداء عليه من جيرانه بقرية ناهيا بمركز كرداسة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا بمقتل شاب أثناء مشاجرته مع أحد الجيران بقرية ناهيا بمدينة بكرداسة، حيث انتقلت علي الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن شابا قتل علي يد جيرانه بعدة إصابات، ما يؤكد وجود شبهة جنائية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين عقب ارتكابهم الجريمة لاذوا بالفرار، خارج مدينة كرداسة.

 وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واستمرت تحريات المباحث حول الواقعة.

ننفرد بنشر التقرير الطبي للشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة
ننفرد بنشر التقرير الطبي للشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة

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