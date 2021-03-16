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تحت شعار استرداد الخدمات النقابية.. أسامة شحاتة يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي للصحفيين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:55 م
أسامة شحاتة المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
أسامة شحاتة المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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كشف أسامة شحاتة نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن هيبة كارنيه النقابة ضاعت منذ سنوات، وفقد الكثير من قيمته التي عاهدها الزملاء،


وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه قرر الترشح لعضوية مجلس النقابة، في محاولة لإعادة هيبة الصحفيين، والتأكيد على ضرورة البحث عن خدمات حقيقية للزملاء، من خلال إظهار كارنيه النقابة.


وأعلن "شحاتة" عن حصوله على عرض بتخفيض 15% على منتجات التعاون البترول بموجب كارنيه النقابة، وذلك من خلال 160 منفذًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن العمل بهذا القرار بدأ من يوم السبت الماضي 13 مارس، ومن خلال أربعين منفذًا كمرحلة أولى، لتقديم الخدمة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

 

وأضاف أنه سيعمل على تدريب أبناء الزملاء الصحفيين بالجامعات بشركات البترول العامة والاستثماري والخاصة والمشتركة، وذلك بداية من إجازة السنة الأولى بالجامعة، بتقديم الطالب خطاب بياناته معتمد من الكلية.

وأكد المرشح لعضوية مجلس النقابة، حصوله على موافقة شركة غازتك، على تحويل سيارات الزملاء للعمل بالغاز الطبيعي بجميع أفرع الشركة، وبالمحافطات المتواجدين بها، وذلك من خلال كارنيه النقابة فقط.

وشدد على تسهيل خدمات الزملاء بوزارتي البترول والكهرباء، من توصيل الغاز، ومشاكل الفواتير، وتوفير العدادات الذكية وغيرها في هاتين الوزارتين.

كما أعلن "شحاتة" عن موافقة شركة النصر للإسكان والتعمير، على توفير شقق سكنية للزملاء الصحفيين بمواقعها المختلفة، مع تسهيلات خاصة في السداد.

 

وكان قد تقدم أسامة شحاتة نائب رئيس تحرير جريدة المساء، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس.

 

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

 

 

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