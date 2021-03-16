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تصريح عاجل من امريكا عن سد النهضة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن النيل هام جدًا ليس فقط لمصر بل للسودان وإثيوبيا أيضًا، والولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وتستعد للقيام بدور إيجابي حال طلب الدول الثلاث ذلك.

وأضاف "وربيرج"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمكانيات تقنية وقانونية ولكن حل أزمة سد النهضة لا بد أن يكون بين الدول الثلاثة، ولا يمكن للولايات المتحدة التدخل دون دعوة من البلدان الثلاثة.

وتابع، أن الولايات المتحدة تدين بشدة القتل والتهجير القسري والاعتداءات الجنسية وكل انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم التيجراي، وتحث إثيوبيا على انسحاب جميع القوات من إقليم التيجراي، وسوف تقدم مساعدة خاصة لهذه المنطقة بسبب ما تتعرض له، مؤكدًا أن الحكومة الإثيوبية عليها مسئولية تجاه ما يحدث بهذه المنطقة.

وأوضح، أن هناك نزاعات على المناطق الحدودية وليس للولايات المتحدة التدخل بدون دعوة من الأطراف المعنية، وحال طلب البلدان من الولايات المتحدة التدخل كوسيطة، داعيًا السودان وإثيوبيا للجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل لحل بعيدًا عن العنف.

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