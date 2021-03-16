Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome







ويؤثر التهديد على أنظمة التشغيل Windows و macOS و Linux، لذلك تأكد من أن إصدارك هو: 89.0.4389.90. جاء ذلك بعد أن تم التعرف على ثغرة خطيرة تسمح للمهاجمين باستغلال النظام عن بُعد من خلال Google chrome.





وأعلنت الشركة جوجل في وقت سابق، أنها ستدفع الإصدارات المستقبلية الهامة لخدمة كروم لتضيف ميزات جديدة كل أربعة أسابيع، حيث تأتي هذه التحديثات كل ستة أسابيع في الوقت الحالي وفقا لموقع engadget.





وقالت Google إن هذه التحسينات على عمليات الاختبار والإصدار للجدول الجديد ستلقي استحسانا خاصة أن هذه الخطوة تجعل Chrome متماشياً مع Firefox ، والذي كان قيد التحديث الشهري منذ بداية العام الماضي

أصدرت شركة Google تحديثًا عاجلاً لـ chrome، حيث يحتاج الجميع إلى تحديث Google chrome فورًا إلى أحدث إصدار.