عضو بالمجلس الانتقالي السوداني: تأخرنا كثيرا في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام (فيديو)



قال طاهر حجر، عضو مجلس السيادة السوداني، إنه عملية اتفاق السلام في جوبا العام المنصرم، شهدت تأخرا كثيرا، مؤكدا أن اتفاق السلام هو المدخل الحقيقي لتصحيح الطريق بالسودان.



وأضاف عضو مجلس السيادة السوداني، في حديثه لقناة "الغد"، أن تجمع قوى تحرير السودان يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن اتفاق السلام أخذ وقتا كبيرا.



وأشار إلى أن الاتفاق كان كبيرا ومساراته متعددة، مبينا أن الاتفاق ناقش كل قضايا جذور الأزمة السودانية.



ولفت إلى أنه تم شرح كل نقاط الاتفاق لكل أطياف الشعب، مضيفا أن البداية تمت من خلال الخرطوم وعبر الولايات الغربية بولاية النيل الأبيض.



كما أكد عضو مجلس السيادة السوداني، أنه تم الاستماع لكل المناطق، مع المرور على معسكرات النازحين، موضحا أن الأوضاع فى المعسكرات في النازحين واللاجئين لا تتوافر فىها الكرامة الإنسانية مع وجود الإشكاليات الكبيرة والقضايا التي تمس المواطن.



