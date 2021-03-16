Advertisements

جماهير الزمالك تشعل حماس لاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة بمقصورة بستاد القاهرة الدولي على تحية لاعبي الفريق وذلك قبل بداية مباراة الزمالك والترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وحرصت الجماهير على تحية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق المتواجد على دكة البدلاء، عقب تعافيه من الإصابة.

 

ويبدء الزمالك بتشكيل يتضمن كلا من :

 

حراسة المرمي : محمود جنش

 

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

 

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

 

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

 

خط الهجوم :  اسامة فيصل.

 

بينما يبدء الترجي التونسي اللقاء بتشكيل يتضمن كلا من :

 

‏تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك:

 

 

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

 

خط الدفاع: حمدي النقاز – عبدالقادر بدران – محمد علي يعقوبي – الياس الشتي.

 

خط الوسط: كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبدالرؤف بن غيث.

 

خط الهجوم: حمدو الهوني - طوجي - خالد عبدالباسط.

 

 ويحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي التونسي برصيد ٧ نقاط.

أخبار تهمك

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على شروط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ربع ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

08:22 م

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

08:40 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار