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نجم آرسنال: أسعي للعودة مرة أخري إلى تشكيل الجانرز

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
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أكد  ماتيو جندوزي لاعب آرسنال الإنجليزي إنه سيحاول القتال على موقعه مرة أخرى في تشكيلة آرسنال تحت قيادة المدرب ميكل أرتيتا بمجرد أن تنتهي فترة إعارته في هيرتا برلين الألماني.

وكان اللاعب البالغ عمره 21 عاما يلعب أساسيا مع أوناي إيمري مدرب آرسنال السابق لكن أرتيتا قرر إعارته إلى هيرتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال جندوزي الذي شارك في 19 مباراة هذا الموسم لمجلة فرانس فوتبول "ينصب تركيزي هذا الموسم مع هيرتا برلين".

وأضاف "الخطوة المقبلة، سأجلس مع فريقي والمسؤولين في النادي لمناقشة المستقبل. هذا الصيف سيمثل لحظة حاسمة".

وتابع "أنا أرتبط بآرسنال لعام آخر.. سأعمل بجدية من أجل هذا العام كما اعتدت أن أفعل باستمرار".

ويرتبط جندوزي بعقد مع آرسنال حتى نهاية الموسم المقبل.

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