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مساعد الليثي: لا انتخابات داخل مبنى نقابة الصحفيين الأرواح أهم وأبقى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:02 م
مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة داخل المبنى هو أمر مرفوض، مؤكدًا أن جميع المرشحين رفضوا ذلك خلال اجتماعهم مع اللجنة المشرفة برئاسة خالد ميري وكيل النقابة.


وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات تجاهلت اقتراح أجمع عليه الزملاء المرشحون، بطلب فتوى من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بنقل الجمعية العمومية لمكان مفتوح لمرة واحدة، متسائلًا عن سبب تجاهل اللجنة لهذا المقترح، والذي طالب به معظم المرشحون، كإجراء احتياطي في حالة رفض غلق الشارع وإقامة سرادق.

وتابع: "لا أرى تفسيرًا لما حدث إلا أمرين لا ثالث لهما؛ إما كان ذلك بقصد دفعنا دفعًا للتأجيل، وإما هناك من يريد تقليص العدد لأقصى ما يمكن، بحيث تكتمل الجمعية العمومية بحشد معين في الوقت الذي سيطالب فيه باقي المرشحين أنصارهم بعدم الحضور، لا انتخابات بأي شكل داخل المبنى، الأرواح أهم وأبقى من الأصوات".


ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في التاسعة مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا، بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق لانتخابات التجديد النصفي بشارع عبدالخالق ثروت أمام النقابة، مما يُشكل أزمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلي وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.

 

وناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالًا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبدااخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم انعقاد انتخابات التجديد النصفي الجمعة المقبلة، وذلك تنفيذًا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

 

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة داخل مبنى النقابة، إعمالًا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرًا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

 

وأكدت اللجنة المشرفة، أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه، رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا.

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