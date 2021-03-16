نائب لوزير التموين: رغيف الخبز تحول لونه إلى الأسود.. والأخير يرد



أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التموين من سوء حالة رغيف الخبز بمركز ومدينة ادكو بمحافظة البحيرة: أن هناك شكاوي من المواطنين بسبب سوء حالة رغيف الخبز وتحول لونه على غير المعتاد إلى اللون الرمادى وهو ما يسبب مشكلة لأصحاب المخابز لعدم قدرتهم على تطويعه للخروج بصورة جيدة للمستهلكين.



ووجه النائب حديثه للوزير، قائلا: يحسب لك أنه رغم أننا في أوقات وظروف عصيبة، إلا أن أسعار السلع مستقرة، ولكن أنا أتحدث عن أسعار الخبز في مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، وسوء حالة رغيف الخبز، بيكون لونه أسود.



وأوضح زين الدين، أن سوء جودة الخبز المنتج في الأفران بسبب رداءة نوعية الطحين الذي يحصل عليه المخبز من مديرية التموين بالبحيرة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر لبعض المخابز المخالفة تحت أى سبب والانتهاء بالغلق، دون تغطية النقص من الخبز، قائلا: كان من المفترض عند غلق أي مخبز يتم توزيع حصته على الأفران الموجودة للتأكد من وصول حصة كل فرد من الخبز إلى المواطنين، بدل أن يتحمل المواطن المستهلك نتيجة قرار غلق الفرن الذى لا ذنب له فتزيد معاناته من أجل الحصول على الخبز.



وطالب عضو مجلس النواب، بالوقوف على أسباب تزايد أعداد الشكاوى من تردي نوعية دقيق الخبز المورد لمخابز مركز إدكو، والذي يحتوي على نسبة كبيرة من النخالة والأتربة، وسحب عينات من الدقيق فى المخابز والشؤون وتحليلها في المعامل المختصة للكشف عن خواصها، وفي الوقت نفسه يتم توزيع حصة الأفران المغلقة على الأفران الموجودة لضمان وصول حصة كل فرد من رغيف الخبز



وأشار الوزير: "بالنسبة لادكو 5% من الخبز يأتي من مطحن رشيد، وتم سحب 34 عينة من مطحن رشيد وثبت أن منها 14 عينة مخالفة، وتم توقيع عقوبات بشأنها".



وأكد الوزير أنه سيتم تشديد الرقابة والتأكد من جودة الإنتاج، مشيرا إلي أن عقوبة الغلق المقررة علي مخالفات المخابز تهدف لحماية المواطن ومنع تكرار هذه المخالفات.