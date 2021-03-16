Advertisements

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام مونشنجلادباخ

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

  

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات إياب دور الـ16 من البطولة، في ملعب بوشكاش آرينا بدلًا من ملعب الاتحاد.

  

تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: إيدرسون.

 

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو.

 

خط الوسط: جوندوجان، رودري، دي بروين.

 

خط الهجوم: برناردو سيلفا، محرز، فودين.

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ أقل من ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على شروط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

08:22 م

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

08:40 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار