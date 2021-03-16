جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام مونشنجلادباخ

أعلن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات إياب دور الـ16 من البطولة، في ملعب بوشكاش آرينا بدلًا من ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، محرز، فودين.