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رغم استبعاده من المباراة.. محمد عواد يدعم الزمالك أمام الترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على التواجد بمقصورة الصحفيين بستاد القاهرة الدولي،لمتابعة الفريق أمام  الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وجاء تواجد محمد عواد لمؤازرة الفريق وتدعيم اللاعبين أمام الترجي التونسي، حيث أن الابيض يخوض مباراة هامة مع بطل تونس.

 

وخرج عواد من قائمة المباراة، وذلك لأسباب فنية، حيث فضل الفرنسي باتريس كارتيرون على ضم محمود جنش ومحمد أبو جبل في قائمة المباراة فقط.

 

ويبدء الزمالك بتشكيل يتضمن كلا من :

 

حراسة المرمي : محمود جنش

 

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

 

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

 

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

 

خط الهجوم :  اسامة فيصل.

 

بينما يبدء الترجي التونسي اللقاء بتشكيل يتضمن كلا من :

 

‏تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك:

 

 

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

 

خط الدفاع: حمدي النقاز – عبدالقادر بدران – محمد علي يعقوبي – الياس الشتي.

 

خط الوسط: كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبدالرؤف بن غيث.

 

خط الهجوم: حمدو الهوني - طوجي - خالد عبدالباسط.

 

 ويحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي التونسي برصيد ٧ نقاط.

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