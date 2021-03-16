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شاهد.. اعترافات صادمة للمتحرش بطفلة المعادي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو رصد اعترافات جديدة للمتهم المتحرش بطفلة المعادي.

وبحسب الفيديو زعم المتحرش أن الطفلة ذهبت معه برغبتها ولم يقم باستدراجها لأنها كانت تريد أموال على حد تعبيره خمسة جنيهات.

وقال المتحرش إنه حاول أن يهرب من الطفلة وفجأة وجد نفسه في بناية أخرى، وشعر وقتها بالإثارة بعدما قامت هي بلمسه فقام بحضنها على حد قوله.

كما حاول أن يقوم باستعطاف الناس بقوله إن أمه تعاني من السرطان وأنه نادم على ما قام به في لحظة سيطر عليه الشيطان على حد تعبيره.

وكان عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة متحرش المعادي، مشيرا إلى أن أكثر ما نال اعجابه في المجتمع المصري بخصوص هذه الواقعة هو انتفاض المجتمع بأكمله ورفضه للواقعة.

وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، بالسيدة التي كشفت الواقعة وخرجت لمواجهة المتهم، قائلة: "بتغير بيدها مش بقلبها"، لافتا إلى أن المجتمع واجه المتهم ليكون عبرة لمن يعتبر، مشددا على أهمية تركيب الكاميرات، معلقا: "الكاميرات بتجيب حق الناس".

وأضاف أن ما قامت به النيابة المصرية، والشرطة، والرأي العام يبين أننا مجتمع حي، ومؤدب، و"لسه فيه الخير.. تحية للمجتمع المصري".

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