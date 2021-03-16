الوداد المغربي يتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا

تعادل الوداد الرياضي المغربي سلبيا مع مضيفه حوريا الغيني وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة بترو اتلتيكو الأنجولي مع ضيفه كايزر شيفس الجنوب افريقي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وبهذه النتيجة تأهل الوداد إلى دور الثمانية من البطولة القارية بعدما عزز صدارته للمجموعة الثالثة بعشر نقاط مقابل خمس نقاط لحوريا وكايزر شيفس فيما يتذيل بترو اتلتيكو الترتيب.





وفي المجموعة الثانية، واصل فريق ماميلودي صن داونز العلامة الكاملة في المجموعة الثانية من دوري أبطال افريقيا بفوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات.





ويدين صن داونز بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليبوهانج مابوي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 28.

وضمن صن داونز قبل هذه المباراة تأهله لدور الثمانية لكنه حقق اليوم فوزه الرابع على التوالي في دور المجموعات لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة.



