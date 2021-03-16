Advertisements

قرارات هامة في زيارة محافظ الإسماعيلية لـ "وادى الملاك "بمدينة التل الكبير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جمعية التوفيق الزراعية الواقعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية وادى الملاك بمركز ومدينة التل الكبير.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مصرف وادى الوطن الواقع داخل الجمعية. وكلف مديريات الرى والزراعة ومركز ومدينة التل الكبير بسرعة عمل دراسة وحصر التعديات والإشغالات الواقعة على المصرف، وعرض الموقف على المحافظ خلال ٧٢ ساعة. حتى يعود المصرف للعمل بالشكل الامثل لخدمة ما يقرب من ١٢٠٠ فدان بالجمعية.

كما تفقد المحافظ مدرسة الفصل الواحد بالجمعية التى تعمل منذ عام ٢٠١٤. ووجه المحافظ بنقل المبنى خارج محطة مياة الشرب لتوفير عوامل الامان والسلامة للطلبة. وكذلك تفقد محطة مياة الشرب والتى تم انشائها بالجهود الذاتية وتعمل على تحلية مياة الترع. ووجه المحافظ بعمل دراسة فنية من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطوير او انشاء محطة مياة شرب داخل الجمعية.

كذلك قام المحافظ بزيارة احدى مشروعات الانتاج الداجنى داخل الجمعية والتى توفر اللحوم البيضاء والبيض وتباع منتجاتها بشكل كامل بالسوق االمحلى، وتنتج نجو ٣٣ مليون بيضة سنويا. وكذلك مشروع لتعبئة وتغليف الانتاج الزراعى بالجمعية. المملوكة لمواطنين داخل الجمعية، واشاد بمجوداتهم مشجعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.


ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير سيارة إسعاف بشكل عاجل لخدمة المواطنين داخل جمعية التوفيق فى حالات الطوارئ.
وخلال الجولة وجه المحافظ مدير التربية والتعليم ومدير التعليم الفنى بالإسماعيلية، لدراسة إنشاء مدرسة ثانوية زراعية. لتدريس الاحتياجات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخل في المنطقة.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية تعليماته لمركز ومدينة التل الكبير، بتوفير عدد ٢ مينى باص لنقل مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى التل الكبير، لمستشفى حميات التل، لحين الانتهاء من تطوير مستشفى التل الكبير. وذلك للتخفيف عن المرضى ومساعدة محدودى الدخل وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن الوحدة الصحية بقرية وادى الملاك سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال شهر على الأكثر، لخدمة ما يزيد عن ٥ آلاف مواطن بالقرية، مشددا على أن نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة تخطت ٩٨%.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس مجلس إدارة جمعية التوفيق الزراعية. ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، والنائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ ومديري مديريات الصحة، والتربية والتعليم والري والزراعة بالإسماعيلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لكل الكم

أخبار تهمك

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 17 دقيقة

تعرف على شروط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ أقل من ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

08:22 م

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

08:40 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار