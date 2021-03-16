قرارات هامة في زيارة محافظ الإسماعيلية لـ "وادى الملاك "بمدينة التل الكبير

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جمعية التوفيق الزراعية الواقعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية وادى الملاك بمركز ومدينة التل الكبير.



وخلال الجولة تفقد المحافظ مصرف وادى الوطن الواقع داخل الجمعية. وكلف مديريات الرى والزراعة ومركز ومدينة التل الكبير بسرعة عمل دراسة وحصر التعديات والإشغالات الواقعة على المصرف، وعرض الموقف على المحافظ خلال ٧٢ ساعة. حتى يعود المصرف للعمل بالشكل الامثل لخدمة ما يقرب من ١٢٠٠ فدان بالجمعية.



كما تفقد المحافظ مدرسة الفصل الواحد بالجمعية التى تعمل منذ عام ٢٠١٤. ووجه المحافظ بنقل المبنى خارج محطة مياة الشرب لتوفير عوامل الامان والسلامة للطلبة. وكذلك تفقد محطة مياة الشرب والتى تم انشائها بالجهود الذاتية وتعمل على تحلية مياة الترع. ووجه المحافظ بعمل دراسة فنية من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطوير او انشاء محطة مياة شرب داخل الجمعية.



كذلك قام المحافظ بزيارة احدى مشروعات الانتاج الداجنى داخل الجمعية والتى توفر اللحوم البيضاء والبيض وتباع منتجاتها بشكل كامل بالسوق االمحلى، وتنتج نجو ٣٣ مليون بيضة سنويا. وكذلك مشروع لتعبئة وتغليف الانتاج الزراعى بالجمعية. المملوكة لمواطنين داخل الجمعية، واشاد بمجوداتهم مشجعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.





ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير سيارة إسعاف بشكل عاجل لخدمة المواطنين داخل جمعية التوفيق فى حالات الطوارئ.

وخلال الجولة وجه المحافظ مدير التربية والتعليم ومدير التعليم الفنى بالإسماعيلية، لدراسة إنشاء مدرسة ثانوية زراعية. لتدريس الاحتياجات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخل في المنطقة.



كما أصدر محافظ الإسماعيلية تعليماته لمركز ومدينة التل الكبير، بتوفير عدد ٢ مينى باص لنقل مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى التل الكبير، لمستشفى حميات التل، لحين الانتهاء من تطوير مستشفى التل الكبير. وذلك للتخفيف عن المرضى ومساعدة محدودى الدخل وتوفير حياة كريمة لهم.



ومن جانبه أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن الوحدة الصحية بقرية وادى الملاك سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال شهر على الأكثر، لخدمة ما يزيد عن ٥ آلاف مواطن بالقرية، مشددا على أن نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة تخطت ٩٨%.



رافق المحافظ خلال الجولة رئيس مجلس إدارة جمعية التوفيق الزراعية. ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، والنائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ ومديري مديريات الصحة، والتربية والتعليم والري والزراعة بالإسماعيلية.

