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بريطانيا تعلن رصد 4 إصابات بكورونا المتحور في البرازيل والفلبين
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:17 م
وكالات
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أعلنت هيئة الصحة العامة البريطانية عن رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور في البرازيل، وإصابتين في الفلبين.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد الإصابات
بهذا النوع من الفيروس في البلاد إلى 12 ولفتت إلى أن الإصابتين الجديدتين وافدتان
من البرازيل.
وأضافت أنه تم رصد إصابتين بفيروس
كورونا المتحور في الفلبين، واحدة منهما وافدة والأخرى قيد التحقيق بشأنها.
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