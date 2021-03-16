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نشأت الديهي يكشف عن أهم وأخطر مشروع تنفذه الدولة المصرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي؛ لاستعراض التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع وضع النقاط على الحروف، ويعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية على كافة المستويات بقضية الانفجار السكاني.

وتابع، أن اليوم شهد خطوة في مشروع طويل لمواجهة الانفجار السكاني، وذلك بتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية بمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات النمو السكاني؛ لضبط النمو السكاني كسبيل للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، من خلال توفير فرص عمل للمرأة لتحقيق استقلالية مالية للمرأة، معتبرا أن هذا المشروع أخطر وأهم مشروع تقوم به الدولة المصرية.

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