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نور الهدى زكي: لن ندخل مجلس نقابة الصحفيين الجديد على جثث أو مرضى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:19 م
نور الهدى زكي خلال جولتها بالفجر
نور الهدى زكي خلال جولتها بالفجر
ميسون أبو الحسن
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نور الهدى زكي تحمل مجلس "الصحفيين" مسؤولية حياة الزملاء خلال انعقاد لانتخابات

قالت الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن انعقاد انتخابات التجديد النصفي للنقابة داخل المبنى في ظل انتشار فيروس كورونا، أمر خطير؛ نظرًا أنه يتعلق بحياة الزملاء، إما بالإصابة أو الموت.


وأضافت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لن ندخل مجلس نقابة الصحفيين المُنتخب على جثث أو مرضى، الأمر خطير لأنه يتعلق بالإصابة أوالموت".


وحمّلت "زكي" مجلس النقابة والنقيب، المسؤولية الأخلاقية والجنائية إذا استجابوا لعقد الانتخابات في مبنى مغلق وموبوء من الداخل ومحاط بالسقالات من الخارج، ودعت الزملاء الصحفيين لعدم المشاركة فيما وصفته بـ "المهزلة".


ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا، بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق لانتخابات التجديد النصفي بشارع عبدالخالق ثروت أمام النقابة، مما يُشكل أزمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلي وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.

 

وناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالًا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبدااخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم انعقاد انتخابات التجديد النصفي الجمعة المقبلة، وذلك تنفيذًا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

 

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة داخل مبنى النقابة، إعمالًا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرًا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

 

وأكدت اللجنة المشرفة، أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه، رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا.

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