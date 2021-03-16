نشأت الديهي: يوم المرأة المصرية يعكس وطنيتها وتضحياتها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم ذكري سقوط أول امرأة مصرية شهيدة برصاص الاحتلال البريطاني عام 1919، معقبًا: "مر أكثر من 100 عام على تضحيات المرأة المصرية".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أننا نحتفل اليوم بيوم المرأة المصرية الذي يعكس أهمية وتضحيات وعمق أداء ووطنية المرأة المصرية، مؤكدًا أن المرأة المصرية تستحق قبلة على جبينها من جميع الرجال في مصر، متابعًا: "الحديث عن المرأة ليس موضة أو موجة".



وتابع، أن المرأة المصرية تاريخيًا وفرعونيًا قدمت الكثير، مهنأ جميع الأمهات والزوجات والفتيات بيوم المرأة المصرية، قائلًا: "كل سنة وانتوا منورين حياتنا"، مشددًا على أن المرأة المصرية لديها وعي فطري نادر، يمكنها من استشعار الخاطر القادم، وعندما تتبوأ مكانتها التي تستحقها سوف يختلف وضعنا كثيرًا.



ووجه "الديهي"، الشكر لـ جريج لويس، السفير النيوزيلندي لدى القاهرة، على تهنئته للمرأة المصرية في يومها عبر "تويتر" في تغريده لها قال فيها: "بمناسبة يوم المرأة المصرية، نود إرسال باسمي وباسم جميع طاقم سفارة نيوزيلندا بالقاهرة، أطيب تمنياتنا لشقيقاتنا المصريات، من كليوباترا مرورًا بأم كلثوم إلى اليوم أَنْتُنَّ تظَلنَ مصدر إلهام لنا وللعالم"، مشددًا على أن السفير النيوزيلندي مُحب لمصر.